Denizli'de yasa dışı bahis operasyonu: 14 tutuklama

Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, 18 Mayıs günü operasyon düzenlendi. 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suç Gelirlerinin Aklanması suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Denizli il merkezi ve Çivril ilçesi ile Aydın'ın Didim ilçesinde önceden tespit edilen çeşitli adreslere eş zamanlı aramalar icra edildi. Operasyon neticesinde yasa dışı bahis şebekesi üyesi olduğu belirlenen toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç delili oluşturabilecek çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, 13 adet cep telefonu, 12 adet SIM kart, 2 adet flash bellek, 2 adet hard disk ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 14 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
