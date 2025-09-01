Denizli'de yangınla mücadele 5. günde devam ediyor

Denizli'de ki yangının 5. gününde gecenin ilk saatlerinde ekiplerin karadan yangın söndürme müdahalesi dron ile görüntülendi. Beş farklı bölgede devam eden yangının bir bölümü Buldan ilçe merkezini tehdit ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadeleye devam ediliyor. Yangınla mücadelede 5. gününe girerken gecenin ilk saatlerinde ekiplerin karadan müdahaleleri sürüyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Bölgede 5 farklı noktada devam eden yangının bir bölümü Buldan ilçe merkezini tehdit ediyor. Yangının dumanları ilçe merkezi üzerini kaplarken bazı noktalarda tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangın bölgesinde parçalar halinde devam eden alevler, gece saatlerinde dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yangın noktalarına ekiplerin karadan müdahaleleri zorlu arazi şartlarına rağmen devam ediyor. - DENİZLİ