Denizli'de Yangın: İki Müstakil Ev Küle Döndü

Denizli'de iki katlı müstakil evin küle döndüğü yangının, evde oturan kiracının tutuşan perdeyi pençeden bahçedeki odunların arasına atması nedeniyle başladığı tespit edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan Durmuş İnelli (75) ve eşi Feriştah İnelli'ye (71) ait iki müstakil bina, dün öğleden sonra çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu ailenin bitişikte kedilerinin oturduğu diğer evleri ile çevre binalara sıçramadan söndürülen yangında harabeye dönen binanın ağır hasar alması nedeniyle yıkılmasına karar verildi.

Yangınla ilgili olarak başlatılan araştırma kapsamında, yangının ikinci katta oturan kiracının sigara içerken bir anda tutuşan alevli perdeyi, pencereden bahçedeki odunların arasına atması sonucu başladığı belirlendi. Kısa sürede büyüyen yangının iki kiracının barındığı tamamen kaplayarak, maddi zarar neden olduğu tespit edildi. Kaç yıllık emekleriyle yapıp kendilerine ek gelir sağlamak için kiraya verdikleri evler gözleri gönünde yanıp küle dönen aile, büyük üzüntü yaşadı. - DENİZLİ