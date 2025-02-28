Denizli'de Yangın: İki Evde Hasar, Yaralı Yok

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki evde hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Aslankılıç'a ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Yangın itfaiye ekipler tarafından kontrol altına alınırken mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İki evin aile fertleri evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra kontrol amaçlı en yakın hastaneye sevk edildi.

Yangın sonucu iki evde hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ