Denizli'de Yalnız Yaşayan 49 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Denizli'de yakınlarının haber alamadığı 49 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı apart dairesinde ölü bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yalnız yaşayan Cüneyt Al'dan (49), haber alamayan yakınları yaşadığı apart dairesinin yöneticisine ulaşarak yardım istedi. Apart yöneticileri Cüneyt Al'ın yaşadığı daireye giderek kendisine ulaşma çabaları sonuçsuz kalınca polis ekipleri eşliğinde daireye girdiler. İçeriye giren ekipler Cüneyt Al'ı hareketsiz halde buldu. yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Cüneyt Al'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ