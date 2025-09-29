Haberler

Denizli'de Yağışlı Havada Tır Kontrolden Çıktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır şarampole girerek yan yattı. Sürücünün mücadelesine rağmen araç ağaçlara çarparak durabildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır, şarampole girerek yan yattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Manisa – Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa'dan Denizli istikametine seyir halinde olan yüksüz tır, Buldan ilçesi Derbent Mahallesine geldiğinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaya tırın kontrolünü sağlayamayan sürücünün tüm çabalarına rağmen, araç şarampole girerek yan yattı. kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabilen tır, bu sayede devrilmekten son anda kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
