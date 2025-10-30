Denizli'de Yağış Nedeniyle Kamyonet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Denizli'de yağış nedeniyle kontrolü kaybeden kamyonet yoldan çıktı. Sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kale ilçesi Denizli Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet seyir halindeyken yağışın da etkisiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yoldan çıkarak takla attı. Çevrede kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslime etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kamyonet sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ