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Denizli'de Üzüm Bağından Dönen Karı Koca Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm bağından dönen karı koca, traktör kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm bağından dönen karı koca, devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Kaza, akşam saatlerinde Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Altınoluk (58), eşi Fevziye Altınoluk (55) ile birlikte Narlıdere mevkiinde bulunan üzüm bağında çalışmaya gitti. Akşamüzeri işlerini bitiren karı koca, traktörlerine binerek evlerine doğru yola çıktı.

İbrahim Altınoluk'un kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanan traktör, bir üzüm bağına düşerek durabildi. Evlerine az bir mesafe kalan kaza yapan karı koca, devrilen traktöründe altında kaldı. Devrilen traktörün fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan İbrahim ve Fevziye Altınoluk'un hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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