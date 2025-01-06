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Denizli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında

Denizli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltında
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 şüpheliye düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve tarihi eserler ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi. 14 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 100 gram kubar esrar, 38 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 100 gram kenevir tohumu, 4 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 527 tabanca fişeği, 28 adet av tüfeği fişeği, 500 gram barut, 1 adet detektör ve 2 adet sikke ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan 14 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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