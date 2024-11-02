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Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
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Denizli İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Operasyonda 667 gram kubar esrar, 35 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 667 gram kubar esrar, 35 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli 6 şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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