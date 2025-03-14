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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda Rekor Miktar Ele Geçirildi

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda Rekor Miktar Ele Geçirildi
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Denizli'de Jandarma KOM ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Operasyonda 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Jandarma KOM ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve organizasyonların çökertilmesi için 3 aydır yürüttüğü planlı çalışmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyon, tek seferde yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve organizasyonların çökertilmesine yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarında bir rekora imza attı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 11 torbacıya yönelik yürütülen operasyonda, yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.

Tek seferde yakalanan en yüksek miktar oldu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 11 şüphelinin tamamı adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik madde arama köpekleriyle yapılan aramalarda 95 adetten oluşan 517 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet makas, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 TL para, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmada sorgulanan 11 şüpheliden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken; işlemleri tamamlanan 1'si kadın 7 zehir taciri jandarmanın geniş güvenliği eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Denizli Jandarma KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen 517 bin 800 kullanımlık sentetik uyuşturucu miktarının ise tek seferde yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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