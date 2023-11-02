Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan 1 aylık operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

Denizli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan 1 aylık operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuya yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bu çerçeve çalışmaları sürdüren ekipler, ekim ayı içerisinde 151 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 146 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çalışmalarda 5 kilo 996 gram kubar esrar, 82 gram eroin, 17 adet hap, 43 gram metamfetamin, 15 gram bonzai ve 102 kök hint keneviri de ele geçirilerek imha edildi. - DENİZLİ