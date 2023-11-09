Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 120 gram esrar, 283 uyuşturucu hap ve 4 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezindeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 120 gram esrar, 283 uyuşturucu hap bulundu.
Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada da 4 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa