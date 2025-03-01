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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 23 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonunda 23 Şüpheli Tutuklandı
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Denizli'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 53 şüpheliye işlem yapıldı, bunlardan 23'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında metamfetamin ve sentetik kannabinoid yer aldı.

Denizli'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve organizasyonların çökertilmesi için 3 aydır yürüttüğü planlı çalışmada gözaltına alınan 53 şüpheliden 23'ünün tutuklandığı belirtildi.

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve organizasyonların çökertilmesi için eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından yürütülen 3 aylık planlı çalışma kapsamında suça karıştığı tespit edilen 23 şüpheliye yönelik yapılan operasyon ve ara yakalamalarda -42 paket halinde 1 kilo 378 gram metamfetamin maddesi, 72 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 1,20 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında "Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken; "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı.

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve organizasyonların çökertilmesi için başlatılan planlı çalışmaların devamında 25 Şubat 2025 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda suça karışan 11 şüpheli daha yakalandı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk 11 şüphelinin tamamı tutuklandı.

3 aydır devam eden planlı dosya kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından 53 şüpheli hakkında işlem yapılırken, soruşturma kapsamında 23 şüphelinin tutuklandığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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