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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ettiği öne sürülen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 20 kilo 500 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.