Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
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Denizli Il Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ele geçirilen malzemeler arasında 1.828 kullanımlık kannobinoid maddesi yer alıyor. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ve malzemeler ele geçirildi. Aynı zamanda adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 6 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, bin 828 kullanımlık kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilirken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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