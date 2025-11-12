Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Bin Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Denizli'de narkotik timleri kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 3 şahsa operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler il dışından kente uyuşturucu madde sevkiyatı istihbaratı üzerine harekete geçti. Uyuşturucu maddelere kente getirecek şahısları tespit eden narkotik timleri 3 şüpheliyi adım adım teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından narkotik timleri 3 şüpheli şahsa operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin üst ve eşya aramalarında 6 bin 361 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - DENİZLİ