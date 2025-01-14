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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Denizli'de polis ekipleri, VIP araca düzenlediği operasyonda 5 kilogram metamfetamin ele geçirirken, iki şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu ticaretiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda, lüks araçla getirilen uyuşturucu maddeler piyasaya sürülemeden yakalandı.

Denizli'de polis ekiplerinin şüpheli VIP araca düzenlediği operasyonda, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Lüks araçla getirdikleri uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen araştırmalarda, Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinildi. İstihbari ve teknik takibi tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Plakası tespit edilen VIP araç, Denizli girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar ve kullandıkları lüks araç içerisinde yapılan aramalarda; 5 parça halinde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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