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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Denizli'de çocuk kıyafetleri içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrasında 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de çocuk kıyafetlerinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüphelinin üzerinde ve kişilere ait pazarcı arabasında yapılan aramalarda çocuk kıyafetlerine gizlenmiş halde uyuşturucu madde tespit edildi. Aramalarda 8 parça halinde 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid maddesi, 2 parça halinde 40 gram metamfetamin, 27 adet sentetik ecza hap, 2 gram skunk maddeleri ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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