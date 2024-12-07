Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

 İstanbul'da 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

14 katlı binadaki patlama anı kamerada

 Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar

Esad'ın canını sıkan gelişme! İki yönden de saldırıyorlar
Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Bin Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Bin Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de polis, uyuşturucu ticareti yapan bir torbacıyı yakalayarak lüks aracında 28 bin 582 kullanımlık bonzai ve önemli miktarda para ele geçirdi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de polis ekiplerinin operasyonla yakalandığı torbacının kullandığı lüks aracın döşemesine gizlenmiş halde 28 bin 582 kullanımlık bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı iddia edilen bir şüpheli takibe alındı. Yeterli delillere ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, şüpheliyi kullandığı araç ile seyir halindeyken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan torbacının üzerinde ve aracında narkotik detektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramalarda 226 parça halinde ve 28 bin 582 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi (bonzai) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 485 TL para ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen torbacı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

1 Ocak'tan itibaren başlıyor! Elektrik faturalarında pazarlık dönemi
img

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
img

Türk ürünlerine Avrupa'dan ardı ardına ret
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.