Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Şüpheli Yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda toplamda 8 gram metamfetamin, 132 gram kubar esrar, 10 gram skunk maddesi, 18 adet uyuşturucu hap, 2 kullanımlık kannabinoid maddesi, 29 kök kenevir ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirdi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda ise 23 şüpheli yakalanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve aparatların muhafaza altına alındığı belirtilirken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ