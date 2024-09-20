Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 23 Gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Pamukkale, Merkezefendi, Honaz, Acıpayam, Çivril, Tavas ve Sarayköy ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında Pamukkale, Merkezefendi, Honaz, Acıpayam, Tavas, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 23 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 8 zehir taciri gözaltına alınırken, 18 gram metamfetamin, 33 gram kubar esrar, 27 adet Lyrica uyuşturucu hap, 15 kullanımlık kannabinoid madde, 41 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ