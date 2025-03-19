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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı
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Denizli'de gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Denizli'de Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Denizli'de Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Sarayköy, Pamukkale, Babadağ ve Buldan İlçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan incelemelerde 434 kullanımlık sentetik kannobinoid (uç) maddesi, 16 adet uyuşturucu hap, 4 gr esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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