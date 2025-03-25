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Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Binlerce Hap Ele Geçirildi

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Binlerce Hap Ele Geçirildi
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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde bin 205 adet extacy hap, bin 106 adet uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan incelemelerde bin 205 adet extacy hap, bin 106 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale ve Honaz ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Farklı adreslerde yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan incelemelerde bin 205 adet extacy hap, bin 106 adet uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin TL nakit para, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından el konulurken, operasyonlarda yakalan 2 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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