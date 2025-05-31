Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Denizli'de narkotik timleri kentte zehir tacirliği yapan şüpheli şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 15 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Narkotik madde aram köpeğinin de katıldığı operasyon kapsamında şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 4 farklı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde, araçlarında ve üstlerinde narkotik madde arama köpeği destekli yapılan aramalarda 8 bin 372 adet sentetik ecza hap, bin 855 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 16 gram esrar, 18 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 29 bin 800 TL para ele geçirildi. Binlerce uyuşturucu hapın koliler içerisinde olduğu görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı. - DENİZLİ