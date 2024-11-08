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Denizli'de Usulsüz Çakar ve Siren Kullanımına Cezalar

Denizli'de Usulsüz Çakar ve Siren Kullanımına Cezalar
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Denizli'de emniyet ekipleri, usulsüz çakar ve siren tertibatı kullanan bir sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygularken, çakar sistemi de aracından söküldü.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de emniyet ekipleri, usulsüz çakar ve siren tertibatı kullanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygulandı. Aracın çakar sistemi ise söktürüldü.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Kasım 2024 tarihinde Ankara Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan denetimde, aracın yetkisi olmaksızın çakar ve siren tertibatı kullandığı belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlal nedeniyle sürücüye 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kurallara aykırı şekilde takılı olan çakar tertibatı aracın üzerinden söktürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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