Denizli'de Usulsüz Çakar ve Siren Kullanımına Cezalar

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de emniyet ekipleri, usulsüz çakar ve siren tertibatı kullanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygulandı. Aracın çakar sistemi ise söktürüldü.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Kasım 2024 tarihinde Ankara Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan denetimde, aracın yetkisi olmaksızın çakar ve siren tertibatı kullandığı belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlal nedeniyle sürücüye 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kurallara aykırı şekilde takılı olan çakar tertibatı aracın üzerinden söktürüldü. - DENİZLİ