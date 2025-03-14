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Denizli'de Tutuklu Kadın Antalya'da Ölü Bulundu

Denizli'de Tutuklu Kadın Antalya'da Ölü Bulundu
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Denizli'de cezaevinden izin alarak Antalya'ya giden Nermin Küçükzeybek, boş bir arazide ölü olarak bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Küçükzeybek'in madde bağımlılığı tedavisi gördüğü öğrenildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak Antalya'ya giden kadın, boş arazide ölü olarak bulundu.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859. Sokaktaki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisinde boş arazi içerisinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu o sırada bölgede devriye gezmekte olan polis ekiplerine bildirdi. Polis ekibinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nermin Küçükzeybek'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Olayı haber olarak olay yerine gelen Küçükzeybek'in eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kadının yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.

Cezaevinden izinli çıkan kadının bir süredir madde kullanımı nedeniyle tedavi gördüğü ve tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevinden dün izinli olarak çıktığı öğrenildi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nermin Küçükzeybek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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