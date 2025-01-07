Denizli'de Traktör Kazasında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'de torunu ile birlikte topladıkları zeytin dallarıyla birlikte evlerine dönmek üzere olan yaşlı adam, yoldan çıkan traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bekir Bilgiç (64), torunu Bekir Sadık A. (15) ile birlikte atıl halde zeytin dallarını traktör römorkuna doldurdu. Eve dönüş yoluna geçen dede ve torunun bulunduğu 20 AKS 427 plakalı traktör sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü. Devrilen traktör sürücüsü Bekir Bilgiç, aracın altında kalırken, torunu Bekir Sadık A. savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Bekir Bilgiç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morguna kaldırıldı. Torunu Bekir Sadık A. ise olayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ