Denizli'de Traktör Kazası: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Denizli'de sabah saatlerinde üzüm bağına giden çiftçi, çalışmasını bitirip evine dönmek üzereyken traktörün hakimiyetini kaybederek üzüm bağlarına uçtu. Takla atıp devrilen traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Buldan ilçesi Sarımahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde üzüm bağlarına giden Gürkan Uz (47), çalışmasını bitirip traktörü ile evine dönmek üzere yola çıktı. Henüz plakası belirlenemeyen traktör ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan üzüm bağlarına takla atarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerin kontrollerinin ardından Gürkan Uz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gürkan Uz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ