Denizli'de Trajik Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahallesi Denizli -Afyon karayolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Recep Köle idaresindeki 10 AAF 613 plakalı Nissan marka otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin savrulması sonucu kaza meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü Recep Köle, ismi öğrenilemeyen bir kişi ve Mina Beykoz (11), itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Mina Beykoz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralanın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Mina Beykoz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ