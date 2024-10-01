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Denizli'de Trafik ve Asayiş Uygulaması: Sürücülere Cezalar ve Tüfek Ele Geçirildi

Denizli'de Trafik ve Asayiş Uygulaması: Sürücülere Cezalar ve Tüfek Ele Geçirildi
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Denizli'de yapılan asayiş ve trafik uygulamasında çok sayıda sürücü kural ihlalleri nedeniyle ceza alırken, bir araçta ruhsatsız tüfek ve fişekler bulundu.

Denizli'de trafik ve motosikletli Yunus timleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasından çok sayıda sürücü kural ihlalleri nedeniyle ceza yazılırken, yapılan bir aramada tüfek ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus timleri karma ekipler halinde kentin farklı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında araç ve sürücüler hem trafik yönünden hem de asayiş yönünde denetlendi. Denetimlerde çok sayıda sürücüye plakasız araç kullanma, kasksız motosiklet kullanma, abartı egzoz, alkollü araç kullanma gibi kural ihlallerinden cezai işlem uygulandı. Uygulama noktasında polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücüler ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından takip ve tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulandı. Yapılan asayiş uygulamaları sırasında ise bir araçtan ruhsatsız tüfek ve fişekleri ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa denizli Asayiş trafik Hukuk

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