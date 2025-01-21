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Denizli'de Trafik Uygulaması: 250 Araç Ceza Aldı

Denizli'de Trafik Uygulaması: 250 Araç Ceza Aldı
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Denizli'nin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yapılan trafik denetiminde, toplam 250 araca ceza kesildi. Polis ekipleri, kural ihlali yapan motosikletler ve diğer araçlar üzerinde uygulama gerçekleştirdi.

Denizli'nin en işlek caddesinde polis ekipleri uygulama yaptı. Trafik kurallarını ihlal eden 250 araca cezai işlem uygulandı.

Denizli'de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ile ortaklaşa trafik denetlemesi gerçekleştirildi. 18 kişilik ekiple yapılan denetimde trafik kuralı ihlali yapan 250 araca cezai işlem uygulandı. Trafiğin kapalı olduğu bulvara giren ve kaldırımdan giden motosikletlere cezai işlem uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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