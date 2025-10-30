Haberler

Denizli'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tali yoldan ana yola çıkan otomobil, seyir halindeki bir kamyonetle çarpıştı. Otomobil sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'de tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen otomobil kamyonet ile çarpıştı. Çarpma sonucu hurdaya dönen araçta, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kale ilçesi Denizli-Muğla Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan ana yola bağlanmak isteyen Ahmet Üründü idaresindeki henüz plakası bilinmeyen otomobil, Denizli-Muğla Karayolunda seyir halinde olan kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Ahmet Üründü'yü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.

Hastaneye kaldırılan Ahmet Üründü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
