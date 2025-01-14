Denizli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pickup aracın karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesine Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karahayıt istikametinden Pamukkale'ye giden C.Ç. kontrolündeki 20 AGM 412 plakalı Totoya marka pickup, kaygan zemin sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan pickup, Pamukkale istikametinden Karahayıt'a gelen F. C. kontrolündeki 20 GM 708 plakalı yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - DENİZLİ