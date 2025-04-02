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Denizli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde karşı yönden gelen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de karşı yönden gelen iki aracın çarpıştığı kazada otomobil yoldan çıktı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Denizli - Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.Ö., yönetimindeki 07 BSR 379 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken, A.B., idaresindeki karşı yönden gelen 34 UG 7968 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle A.B, yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Araçların ağır hasar aldığı kazada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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