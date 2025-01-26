Denizli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden bir araç karşı şeritteki araca çarptı. İki araç yol kenarındaki tarlaya savruldu, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeki araç kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeritteki seyir halindeki araca çarptı. Çarpma sonucu yol kenarındaki tarlaya savrulan iki araç hurdaya döndü.

Kaza, Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Denizli-Manisa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli-Manisa karayolundan Manisa istikametine gitmekte olan E.Ö. idaresindeki 20 ES 099 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Denizli istikametine gitmekte olan E.Y. idaresindeki 20 ADG 274 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu yol kenarındaki tarlaya savrulan iki araçta bulunan E.Y., A.Y., S.Y., E.Ö. yara almadan kurtulurken F.K. adlı şahıs ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan ve bulunan şahıslara olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. F.K. adlı şahısın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilirken hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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