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Denizli'de Tır Devri Sonucu Sürücü Yaralandı

Denizli'de Tır Devri Sonucu Sürücü Yaralandı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi. Sürücü M.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Tırın devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesi Denizli-Manisa Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. idaresindeki 10 ANK 431 plakalı tır seyir halindeyken yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Tırın devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapatıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu M.Ö. yaralı olarak ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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