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Denizli'de Ters Yönden Gelen Araçla Çarpışan Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Ters Yönden Gelen Araçla Çarpışan Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Denizli'de meydana gelen kazada, ters yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki genç kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden ikisi de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'de ters yönden gelen otomobilin çarpığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Ekim 2024 yılında Merkezefendi ilçesinde Denizli-Aydın yolu Kumkısık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters şeride giren ve süratli bir şekilde ilerleyen 20 SY 097 plakalı otomobil, Soykan Abay (18) idaresindeki 72 ABV 238 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Abay, yaklaşık 50 metre, motosikletin arkasında oturan Ayşe Tosun (17) ise 20 metre mesafeye savruldu. İlk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalelerin ardından Abay, Denizli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Tosun ise Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Abay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Genç lise öğrenicisi Tosun ise hastaneden 4 gün hayat mücadelesi veren genç kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç kızın ölümü ailesi, arkadaşları ve öğretmenlerini yasa boğdu. Bugün öğle namazının ardından Çal Mezarlığını defnedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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