Denizli'de Telefon Dolandırıcılığı Şüphesi

Denizli'de polis ekipleri, sürekli telefonla konuşan vatandaşın dolandırıldığı şüphesinde haklı çıktı. Dolandırıcılara 250 bin TL'sini kaptıran yaşlı adamın, başka bir mağdurdan alınan eşyaları satıp elde ettiği 141 bin TL'yi göndermesi son anda engellendi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunduğu esnada, yaşlı bir vatandaşın sürekli telefonla konuşması üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaşlı vatandaş ile yaptıkları görüşmede, kendisini polis olarak tanıtan bir şahsa sabah saatlerinde 250 bin TL nakit para gönderdiği belirlendi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaşlı adamın yine aynı şüphelilerin yönlendirmesiyle Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir parkta, bankın üstünde bırakılan ve içerisinde 2 bin 700 dolar, 300 avro, 21 bin TL, 1 adet yarım altın, 4 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın, 1 adet marka saat, 1 adet üzerinde çeyrek altın bulunan bileklik ve 1 adet altın bileziğin bulunduğu çantayı aldığı ve suça konu eşyaları satıp 141 bin 660 TL'yi kendi söyledikleri hesaba göndermeye hazırlandığı tespit edildi.

Ekiplerin dikkati sayesinde paranın şüphelilere ait hesaplara geçmesi engellendi. Parktaki bankaya çantaya bırakan kişinin de yine dolandırıcıların tuzağına düşen başka bir mağdur olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - DENİZLİ