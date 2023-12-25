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Denizli'de Tek Katlı Evde Çıkan Yangında Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Tavas ilçesinde, 82 yaşındaki Ümmü Parmaksız'ın yaşadığı tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de tek katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Tavas ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 82 yaşındaki Ümmü Parmaksız'ın yaşadığı tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen Parmaksız ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesine sevk edildi. Parmaksız burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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