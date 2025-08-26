Denizli'de Tek Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangın, yapılan erken müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz Türkol'a ait tek katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yapılan erken müdahale ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ