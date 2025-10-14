Haberler

Denizli'de Tefecilik Operasyonunda 3 Tutuklama

Denizli'de Tefecilik Operasyonunda 3 Tutuklama
Denizli'de jandarma ekiplerinin tefecilik yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 12 adet senet, döviz ve silah ele geçirildi. 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli'de jandarma ekiplerinin tefecilik yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 adet 15 milyon TL'lik senet ele geçirildi. 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tefecilik yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Buldan, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda 12 adet toplam değeri 15 milyon TL olan senetler, 37 bin 500 avro, 3 bin 250 dolar, 9 adet altın, 149 adet boş senet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 443 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu ve muhtelif dokümanlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı. - DENİZLİ

