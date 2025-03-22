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Denizli'de Tefecilik Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Denizli'de Tefecilik Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Denizli'de jandarma ekipleri, tefecilik suçuna karıştıkları belirlenen iki kişi için düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı. Operasyonda çok sayıda belge ve malzeme ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de jandarma ekiplerinin tefecilik suçuyla mücadele suçu kapsamında Merkezefendi ve Babadağ ilçelerinde düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilik suçu ile mücadele kapsamında, suça karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından Babadağ ve Merkezefendi ilçelerinde icra edilen operasyonda şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 adet yazılı senet, 12 adet boş senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet tapu senedi ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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