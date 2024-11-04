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Denizli'de Tefecilik Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Denizli'de Tefecilik Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
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Denizli'nin Kale ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen bir şahsa düzenlenen operasyonda çok sayıda senet, banka dekontu ve çek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde tefecilik yapan şahsa operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda senet ve banka dekontlarıyla yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Kale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, tefecilik yaptığı belirlenen bir şahıs takibe alındı. Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren şahsa yönelik operasyonda çok sayıda senet, banka dekontu ve çek ele geçirildi. Jandarma ekiplerince tefecilik yapan şahsın ikametine yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 43 adet senet, 21 adet banka dekontu ile 1 adet çek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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