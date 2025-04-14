Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de çiftçileri hedef alan 3 tefecilik şüphelisi, jandarmanın şafak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Çok sayıda senetle yakalanan tefecilerin, borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin 9 traktör ve 1 kamyonuna el koydukları belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüksek faiz ve senetle çiftçilere para veren ve borcunu ödeyemeyen çiftçilerin araçlarına zorla el koyan şebekenin çökertilmesi için savcılık koordinesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda Pamukkale ve Sarayköy ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda jandarma ekinin katılımıyla icra edilen operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet yazılı senet, 75 adet boş senet, 9 traktör, 1 kamyon, 3 tapu senedi, 4 banka kartı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 41 adet tabanca fişeği ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ