Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 10 Milyon TL'lik Çek ve Senet Ele Geçirildi

Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 10 Milyon TL'lik Çek ve Senet Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 kişiyi mağdur eden 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplamda 10 milyon TL değerinde çek ve senet ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denizli'de 5 şahsı mağdur ettiği tespit edilen 3 şüpheli yapılan operasyonlarda gözaltına alınırken aramalar sonucunda 10 milyon TL değerinde çek ve senet ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere takibe aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yapılan planlı-projeli çalışmalar neticesinde 5 şahsı mağdur ettiği tespit edildi. Operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet ajanda, 23 adet fişek, 3 adet cep telefonu, 4 adet doküman ve yaklaşık 10 milyon TL bedelinde 8 adet çek/senet ele geçirildi.

"Tefecilik" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen'e teklif yapacak takım
Yargıtay, düğün yapmayan kocayı 'tam kusurlu' buldu

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün yapmayan kocayı "tam kusurlu" buldu
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.