Denizli'de Tartışma Sonrası Ev Kurşunlandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde akşam saatlerinde sokakta tartıştıkları kişiyi kahvehanede bulamayan saldırganlar, karşı tarafın evine 8 el ateş ederek kayıplara karıştı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki grup kendi aralarında kısa süreliğine arbede yaşadı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile ayrılan grup, bir süre sonra dağıldı. Karşı tarafa öfkesi dinmeyen saldırganlar, ellerine aldıkları silah ile tartışma yaşadıkları kişiyi bulmak için kahvehaneye gitti. Kahvehanede karşı tarafı göremeyen saldırganlar, ellerindeki silahlar ile tartıştıkları kişinin evine 8 el ateş etti.

Evi kurşun yağmuruna tutan saldırganlar, olay yerinden hızlıca kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurşunlanan evden parmak izi ve boş kovanlar, olay yeri inceleme ekibi tarafından alındı. Saldırganların yakalanması için ekipler, geniş çaplı çalışma yürütürken, olay ile ilgili de tahkikat başlatıldı. - DENİZLİ