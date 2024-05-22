Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahsı takibe aldı. Jandarma ekipleri takibe aldığı şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bin 236 adet sikke, 22 adet yüzük, 1 adet bilezik, 31 adet tarihi eser nitelikli muhtelif obje, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 38 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ