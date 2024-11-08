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Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1600 Yıllık Altınlar Ele Geçirildi

Denizli'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1600 Yıllık Altınlar Ele Geçirildi
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Denizli'de jandarma, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda Lidya dönemine ait 1600 yıllık altın küpeler, kolye ve saç iğnesiyle birlikte 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Lidya dönemine ait 1600 yıllık altın küpeler, kolye ve saç iğnesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İki ayrı araçla hareket eden şüphelilerin altın takıları kuru fasulye paketine sakladıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Honaz ilçesinde ikamet eden 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan Denizli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı 2 ayrı otomobili takibe aldı.

Tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanılan araçlar, Honaz ilçesi girişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçlarda yapılan arama neticesinde kuru fasulye paketine gizlenmiş poşet içerisinde M.Ö. 4 yüzyıldan kalma, Lidya dönemine ait 2 çift halinde 4 adet altın küpe, 1 adet altın saç iğnesi ile 1 adet altın kolye ucu ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, iki kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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