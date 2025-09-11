Denizli'de Suç Oranı Düşürüldü: 5 Şüpheli Tutuklandı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık, fuhuşa teşvik, yağma ve cinsel istismar gibi suçlardan aranan 5 şahsı yakalayarak tutukladı. Yakalanan şüphelilerin toplam 66 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası bulunuyor.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü farklı ilçelerde düzenlediği operasyonlarda, dolandırıcılık, fuhuşa teşvik etmek, yağma, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi farklı suçlardan aranan ve toplamda 66 yıl 1 ay 17 gün kesinleştirilmiş hapis cezası ve bir miktar adli para cezası bulunan 5 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 02-08 Eylül 2025 tarihleri arasından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Pamukkale, Tavas ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonlar neticesinde aranan 5 şahıs kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi
Yapılan operasyonlar kapsamında; Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan toplam 19 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 799 lira Adli Para Cezası bulunan 1 şahıs ve Sevindik Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri tarafından 'Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek' suçundan 15 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ise 'Yağma' suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından ise hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 5 şahıs yakalandı.
Kıskıvrak yakalanan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ