Denizli'de Suç Oranı Düşürüldü: 5 Şüpheli Tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü farklı ilçelerde düzenlediği operasyonlarda, dolandırıcılık, fuhuşa teşvik etmek, yağma, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi farklı suçlardan aranan ve toplamda 66 yıl 1 ay 17 gün kesinleştirilmiş hapis cezası ve bir miktar adli para cezası bulunan 5 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 02-08 Eylül 2025 tarihleri arasından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Pamukkale, Tavas ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlar neticesinde aranan 5 şahıs kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi

Yapılan operasyonlar kapsamında; Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan toplam 19 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 799 lira Adli Para Cezası bulunan 1 şahıs ve Sevindik Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri tarafından 'Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek, Yaptırmak, Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek' suçundan 15 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Tavas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ise 'Yağma' suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından ise hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 5 şahıs yakalandı.

Kıskıvrak yakalanan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ